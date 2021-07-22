Гэтжи: разве Чендлер не должен быть недееспособным после поражения нокаутом?

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на заявления экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.
Ранее Чендлер дал понять, что не планирует драться с россиянином Исламом Махачевым, который бросил ему вызов. Чендлер заявил, что общий менеджмент Гэтжи и Махачева пытается навязать ему бой с россиянином, чтобы снять давление на Джастина.
«Майкл Чендлер бросает лживые заявления. Я ждал контракт, пока находился на протяжении трёх недель в тренировочном лагере. Но затем меня прибило новостью, что его папочка Дана Уайт дал ему титульный бой.
Разве он не должен быть недееспособным после поражения нокаутом? Я что-то пропустил? Сейчас я на отдыхе, а этот ублюдок порочит моё имя. Три-четыре раза?» — написал Джастин Гэтжи в своём «твиттере».
Последний бой Чендлер провёл с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Соперники оспаривали чемпионский титул, Оливейра нокаутировал оппонента во втором раунде.
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