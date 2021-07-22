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Денис Беринчик: вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут

Денис Беринчик: вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по боксу Денис Беринчик признался, что не согласился бы провести бой с известным рэп-исполнителем Моргенштерном.

«Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку», — приводит слова Беринчика Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA, который организовывает соревнования по смешанным единоборствам. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.

Ранее Моргенштерн призвал ввести цензуру и запретить MMA, из-за чего оказался под огнём критики со стороны бойцов.

В следующем поединке Денис Беринчик подерётся с ирландским бойцом ММА русского происхождения Артёмом Лобовым на голых кулаках.

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