Денис Беринчик: вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по боксу Денис Беринчик признался, что не согласился бы провести бой с известным рэп-исполнителем Моргенштерном.



«Вышел бы я с Моргенштерном? Порядочные арестанты меня не поймут, не хочу бить расконтачку», — приводит слова Беринчика Sport24.



Напомним, ранее стало известно, что Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA, который организовывает соревнования по смешанным единоборствам. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.



Ранее Моргенштерн призвал ввести цензуру и запретить MMA, из-за чего оказался под огнём критики со стороны бойцов.

В следующем поединке Денис Беринчик подерётся с ирландским бойцом ММА русского происхождения Артёмом Лобовым на голых кулаках.