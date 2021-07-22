Трояновский дал прогноз на бой Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша.



«Скорее всего, Гассиев победит. У него была пауза длительная. Это не очень хорошо для боксёра, но я верю, что он победит. Он, наверное, соскучился по боям, покажет хороший бой», — цитирует Трояновского РЕН ТВ.



Бой состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. На кону поединка будет стоять пояс WBA Asia в супертяжёлом весе.



Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

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