Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю дал прогноз на бой Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш

Костя Цзю дал прогноз на бой Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша.

«Мурат очень крепкий, волевой боксёр, который хорошего уровня, был чемпионом мира, поэтому уверен, что у него всё получится. Но соперника его я не знаю. Уверен, что Гассиев сделает всё возможное и отработает на сто процентов и порадует нас красивым боксом», — цитирует Цзю РЕН ТВ.

Бой состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. На кону поединка будет стоять пояс WBA Asia в супертяжёлом весе.

Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021