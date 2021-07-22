Костя Цзю дал прогноз на бой Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от поединка россиянина Мурата Гассиева и немца Михаэля Валлиша.



«Мурат очень крепкий, волевой боксёр, который хорошего уровня, был чемпионом мира, поэтому уверен, что у него всё получится. Но соперника его я не знаю. Уверен, что Гассиев сделает всё возможное и отработает на сто процентов и порадует нас красивым боксом», — цитирует Цзю РЕН ТВ.



Бой состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. На кону поединка будет стоять пояс WBA Asia в супертяжёлом весе.



Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.