Пётр Ян: ждём дату и место, чтобы забрать мой пояс

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян в своём «инстаграме» разместил новый пост, где поздравил всех с Международным днём бокса. Это событие отмечается сегодня, 22 июля.



«С Днём Бокса. Ждём дату и место, чтобы забрать мой пояс», — написал Ян.

Видео можно посмотреть на странице Яна в «Инстаграме».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

Ранее боец UFC Кори Сэндхаген поделился мнением о фаворите матча-реванша между Яном и Стерлингом.