Россия выдала Беларуси бойца MMA Алексея Кудина
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Россия выдала Минску белорусского спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусского фонда спортивной солидарности.
«Несмотря на то что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси. По словам адвоката, Алексея уже днём не было в СИЗО Зеленограда. Сегодня утром стало известно, что бойца тайно вывезли из России в Беларусь», — говорится в сообщении источника.
Алексей Кудин принимал участие в протестах после президентских выборов в Беларуси и был задержан в Московской области 21 января. В феврале белорусская генпрокуратура направила российской стороне запрос на выдачу спортсмена.
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