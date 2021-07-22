Оливейра: Порье отказался бороться за пояс, чтобы на бою с Макгрегором получить кучу денег

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра высказался о бывшем временном чемпионе в лёгком весе Дастине Порье после его победы над экс-чемпионом лиги в двух дивизионах Конором Макгрегором, а также поделился ожиданиями от боя с самим Порье.



«Я считаю, что Дастин решил провести бой с Конором, потому что знал, что таким образом сможет заработать кучу денег. Он отказался от возможности побороться за пояс, чтобы получить эти деньги. Однако он знал, что будет следующим претендентом.



Бой Порье со мной — самый оптимальный вариант. Но, признаться, я не сильно беспокоюсь на этот счёт. Я чемпион, и другие должны бегать за мной, а не наоборот. Верю в силу своих кулаков. Я нанесу Дастину приличный урон и заставлю его сдаться. Это будет настоящая война, великая битва. Он заслуживает уважения, у него твёрдая рука и хорошие навыки джиу-джитсу. Будет отличное противостояние, но я верю, что смогу добиться победы», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — десятым.