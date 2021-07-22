«Хабиб — просто зверюга!» Андерсон Силва составил список лучших бойцов ММА всех времён

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва поделился мнением о лучших бойцах всех времён. В список Силвы вошли американец Би-Джей Пенн, россиянин Хабиб Нурмагомедов, представитель Бразилии Ройс Грейси, а также ещё один бразилец Антониу Ногейра.
«На самом деле есть немало самых разных бойцов, которых я уважаю, но если мы говорим о лучших, то я бы назвал Би-Джей Пенна. То, что сделал этот парень, не может не восхищать. Хабиб, Хабиб – просто зверюга, он великолепен! Он изменил игру: борьбу, давление, манеру ведения боя. Я бы также отметил Ройса Грейси — он всё и начал. Без него ничего бы просто не было. Никакого UFC, словом ничего. Мой лучший друг Антониу Ногейра тоже в списке. Именно он помог мне получить чёрный пояс по джиу-джитсу», — приводит слова Силвы Give me Sport.
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