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Гассиев может провести следующий бой через 2-3 месяца

Гассиев может провести следующий бой через 2-3 месяца
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах российского боксёра Мурата Гассиева, который накануне, 22 июля, на турнире в Москве нокаутировал Михаэля Валлиша. Гассиев выиграл второй поединок в супертяжёлой весовой категории и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«В планах через два-три месяца провести следующий бой Мурата», — цитирует Хрюнова ТАСС.

Предыдущий бой Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Валлиш, в свою очередь, потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 24 победы. В предыдущем бою, который прошёл в марте 2021 года, немец техническим нокаутом победил Найфа Дидье.

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