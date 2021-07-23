Габдуллин посоветовал самбистам не расслабляться после признания вида спорта олимпийским

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин прокомментировал новость о включении самбо в программу следующих Олимпийских игр.

«Искренне присоединяюсь к поздравлениям наших братьев самбистов, партнёров из Всемирной и Всероссийской федераций самбо, в том числе тайбоксёров и кикбоксёров. Официальное включение в Олимпийскую семью — огромная веха и заслуга нескольких поколений. Национальный вид спорта России самбо — один из массовых не только в стране, но и за её пределами. Я сам мастер спорта по спортивному и боевому самбо, по сути, мои корни из этого вида.

У новоиспечённых олимпийских видов спорта за спиной очень длинный и тернистый путь, все Федерации вложили в результат огромный пласт труда, отработали на 100 процентов. Развитие самбо как вида спорта и как системы образования, в том числе признание его Олимпийским движением — это заслуга нашего президента России Владимира Владимировича Путина. Не понаслышке знаю, сколько было сделано для этого, сколько приложено сил.

В самой структуре самбо не должно по сути ничего меняться, изменения будут в стратегическом планировании и развитии вида спорта. Система соревнований претерпит изменения, так как добавятся отборочные этапы на Олимпийские игры. Соответственно, занимающихся станет больше. Уверен, что российские самбисты могут проявить себя на первых Играх максимально эффективно и результативно.

Зная, что на протяжении многих лет Россия является лидером по числу завоеванных наград, не стоит расслабляться, ведь теперь вид спорта стал олимпийским, конкуренция увеличится в разы и пути прохождения к пьедесталу станут намного сложнее. Кстати, конкуренцию могут составить не только страны постсоветского пространства, где традиционно принято заниматься этим видом спорта, уверен, что Америка, Африка и Австралия тоже подтянутся», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.