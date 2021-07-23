Поединок Тимура Нагибина и Милсона Кастро возглавит турнир RCC: Intro XV

Боец ММА Тимур Нагибин проведёт 14 августа поединок с Милсоном Кастро. Их бой возглавит кард турнира RCC: Intro XV в Екатеринбурге. Соревнования будут проходить в Академии единоборств РМК.
Для Нагибина этот поединок станет вторым подряд с оппонентом из Бразилии. В мае 2021 года на турнире RCC Нагибин техническим нокаутом победил Тьяго Тавареса. Перед несколькими предыдущими боями Нагибин ездил на сборы в Дагестан, где занимался техникой борьбы.
Кастро уже в третий раз приедет драться в рамках промоушена RCC. В предыдущих двух боях были побеждены Павел Гордеев и Владимир Пальченков. Однако арена Академии единоборств РМК будет для Кастро новой: свои предыдущие бои бразилец проводил в КРК «Уралец» исключительно на номерных турнирах организации.
Нагибин за карьеру одержал 18 побед при пяти поражениях. У Кастро — 13 побед и три поражения.
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