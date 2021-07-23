Шимон Смотрицкий подписал контракт на участие в Dana White Contender Series

Боец клуба «Архангел Михаил» Шимон Смотрицкий получил приглашение в Лас-Вегас (США), где примет участие в пятом сезоне проекта Dana White Contender Series. Речь идёт о шоу, которое является одной из ступеней на пути в UFC. Прецеденты успешного выступления в UFC после DW Contender Series есть. Например, через этот проект проходили Шон О'Мэлли, Дэн Иге и Джефф Нил.

25 июля Шимон полетит в США, чтобы принять участие в съёмках мероприятий.

Пресс-служба бойцовского клуба пожелала спортсмену удачи и выразила надежду на то, что он сможет пробиться в UFC.

Смотрицкий в ММА провёл семь боёв и одержал семь побед.