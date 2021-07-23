Шимон Смотрицкий подписал контракт на участие в Dana White Contender Series
Поделиться
Боец клуба «Архангел Михаил» Шимон Смотрицкий получил приглашение в Лас-Вегас (США), где примет участие в пятом сезоне проекта Dana White Contender Series. Речь идёт о шоу, которое является одной из ступеней на пути в UFC. Прецеденты успешного выступления в UFC после DW Contender Series есть. Например, через этот проект проходили Шон О'Мэлли, Дэн Иге и Джефф Нил.
25 июля Шимон полетит в США, чтобы принять участие в съёмках мероприятий.
Пресс-служба бойцовского клуба пожелала спортсмену удачи и выразила надежду на то, что он сможет пробиться в UFC.
Смотрицкий в ММА провёл семь боёв и одержал семь побед.
Комментарии
- 23 июля 2021
-
12:29
-
11:27
-
11:00
-
09:25
-
04:35
-
01:14
-
01:06
-
00:06
- 22 июля 2021
-
22:43
-
21:51
-
20:53
-
19:50
-
18:39
-
17:39
-
16:46
-
15:50
-
14:54
-
13:52
-
12:04
-
10:49
-
09:51
-
07:27
-
07:15
-
00:30
- 21 июля 2021
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:51
-
20:47
-
19:19
-
18:09
-
18:00
-
16:52
-
15:57
-
14:59
Партнерский контент