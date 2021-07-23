Следующий турнир UFC лишился соглавного события

На турнире UFC Vegas 32 не состоится соглавный бой, в котором должны были встретиться Эспен Лэдд и Мэси Чиассон, сообщает MMA Fighting со ссылкой на руководство UFC. Как говорится в сообщении, причиной отмены боя стала травма. При этом неизвестно, кто именно из спортсменок получил повреждение. По данным источника издания, с боя снялась Чиассон.
Лэдд должна была провести первый поединок с декабря 2019 года. Тогда она техническим нокаутом победила россиянку Яну Куницкую. После того боя 26-летняя спортсменка долго лечилась. Лэдд в UFC одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
Что касается Чиассон, то она одержала пять побед в шести поединках.
На турнире UFC Vegas 32 состоятся 11 боёв, включая мэйн-ивент, в котором встретятся Кори Сэндхаген и Ти Джей Диллашоу.
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