«Хотела бросить вызов маме». Боксёрша рассказала, как забеременела в 12 лет

27-летняя девушка-боксёр из Кении Кристин Онгаре рассказала, как забеременела в 12 лет. По словам спортсменки, она надеется стать первой африканкой, выигравшей золотую олимпийскую медаль в боксе. Онгаре рассчитывает, что медаль поможет ей и её 15-летнему сыну.
«Мы живём, как сёстры и братья. Моя мать всегда была очень жестокой, когда речь заходила о дружбе с мальчиками. Я хотела бросить ей вызов. Я хотела испытать это.
Мне было очень тяжело психологически. Меня оскорбляли, смеялись надо мной, но я уже ничего не могла поделать», — цитирует Онгаре Aftonbladet.
После рождения ребёнка девушка уехала в другой город и начала учиться там. Пока Кристин училась, сына воспитывала другая женщина.
По словам спортсменки, сын мечтает о карьере футболиста. Теперь она хочет помочь ему, добившись успеха на Олимпийских играх.
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