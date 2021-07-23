Промоутер рассказал о планах по организации боя Гассиева с Джошуа и Уайлдером

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах по организации будущих боёв для российского боксёра Мурата Гассиева. Накануне он нокаутировал Михаэля Валлиша, завершив бой в четвёртом раунде.
«Всё идёт по намеченному плану. За три года Гассиев провёл в ринге всего один раунд. Это действительно его возвращение в бокс. И тот объём, который мы планировали получить в бою, он получил. Тактически у Гассиева не всё получалось в поединке.
Тем, кто говорит, что ему привезли слабого соперника, смотрели ли они первые два раунда? У Гассиева вообще ничего не получалось! Я разговаривал с ним после боя, он сказал, что ему было тяжело даже начать комбинации. Но сам бой мне лично очень понравился.
Бои с Джошуа, Уайлдером и другими топами? Следующий бой Гассиева запланирован на конец октября. И, конечно, цель всей команды — поединки с перечисленными боксёрами. Мы ожидаем реакции WBA, Гассиев завоевал титул организации. Я рассчитываю на его бой с кем-то из пятёрки рейтинга», — цитирует Хрюнова Legalbet.
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