Порье: Макгрегор слаб ментально

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о Коноре Макгрегоре.



«Я чувствую, что Конор слаб ментально. Это его главная слабость. Все его отговорки только подтверждают это. Это моя победа. Я знаю, что сделал то, что должен был сделать в бою, перед боем и в тренировочном лагере. Что бы люди ни говорили, это то, что есть. Я вернулся домой, добыл победу и по-прежнему остаюсь претендентом номер один», — приводит слова Дастина Порье MMAJUnkie.



Напомним, на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.