Порье: Макгрегор слаб ментально

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о Коноре Макгрегоре.
«Я чувствую, что Конор слаб ментально. Это его главная слабость. Все его отговорки только подтверждают это. Это моя победа. Я знаю, что сделал то, что должен был сделать в бою, перед боем и в тренировочном лагере. Что бы люди ни говорили, это то, что есть. Я вернулся домой, добыл победу и по-прежнему остаюсь претендентом номер один», — приводит слова Дастина Порье MMAJUnkie.
Напомним, на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 23 июля 2021
-
20:04
-
18:57
-
17:55
-
16:58
-
16:25
-
15:29
-
13:59
-
13:23
-
12:29
-
11:27
-
11:00
-
09:25
-
04:35
-
01:14
-
01:06
-
00:06
- 22 июля 2021
-
22:43
-
21:51
-
20:53
-
19:50
-
18:39
-
17:39
-
16:46
-
15:50
-
14:54
-
13:52
-
12:04
-
10:49
-
09:51
-
07:27
-
07:15
-
00:30
- 21 июля 2021
-
23:38
-
23:20
-
22:35