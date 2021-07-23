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Порье: Макгрегор слаб ментально

Порье: Макгрегор слаб ментально
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о Коноре Макгрегоре.

«Я чувствую, что Конор слаб ментально. Это его главная слабость. Все его отговорки только подтверждают это. Это моя победа. Я знаю, что сделал то, что должен был сделать в бою, перед боем и в тренировочном лагере. Что бы люди ни говорили, это то, что есть. Я вернулся домой, добыл победу и по-прежнему остаюсь претендентом номер один», — приводит слова Дастина Порье MMAJUnkie.

Напомним, на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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