Стерлинг: Диллашоу может получить титульный бой в случае победы над Сэндхагеном

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг считает, что Ти Джей Диллашоу может получить титульный бой в случае победы над Кори Сэндхагеном.



«Если Кори Сэндхаген победит Ти Джея Диллашоу, то получит бой со мной? Не знаю. Но если Ти Джей победит, то он точно должен получить такой шанс. Я не знаю, что даст победа Сэндхагену, кроме того, что в его послужном списке появится ещё одно громкое имя», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.



Стерлинг завоевал титул в марте 2021 года, победив Петра Яна.



Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.



На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.