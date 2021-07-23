Гилберт Бёрнс рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником

Боец UFC Гилберт Бёрнс заявил, что хочет провести бой с Леоном Эдвардсом, чтобы вернуться в титульную гонку.
«Леон Эдвардс — тот соперник, который вернёт меня в гонку за титулом. Я хочу этот бой. Но он ничего не сказал. Перед боем он говорил разную чепуху, я обратился к нему и сказал, что готов драться где угодно. Я бросил вызов каждому, но они предпочли промолчать. Бой с ним для меня является приоритетом, но я никогда не выбираю соперников. Посмотрим, кто будет следующим. Мой менеджер, Али Абдель-Азиз, уже ведёт переговоры с UFC о следующем поединке Я хочу провести бой в ноябре, но, возможно, это будет поединок в октябре.
Эдвардс — самый непростой боец в нашем дивизионе. У него серия побед. Мне интересно подраться с таким парнем. У меня же всё пошло не по плану. Я проиграл и уступил позицию, а яркая досрочная победа приблизит меня к поясу. Определённо, бой с Эдвардсом подходит мне лучше других», — приводит слова Бёрнса BJPenn.
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