Диана Авсарагова дала прогноз на бой Ти Джей Диллашоу — Кори Сэндхаген

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мнением о победителе поединка между Ти Джеем Диллашоу и Кори Сэндхагеном, который состоится в ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC on ESPN 27.



«Кори набрал отличный ход и является одним из претендентов на титул. Ти Джей — бывший чемпион и невероятный универсал, но длительная дисквалификация ставит под вопрос его нынешнее состояние. Бойцы тренировались вместе, они знают возможности друг друга. Я поставлю на Кори Сэндхагена, который вышел на свой пик и вполне может стать следующим чемпионом. Думаю, победа единогласным решением судей», — приводит слова Авсраговой Sport24.



Напомним, поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.



Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.



На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.