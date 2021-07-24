Ванзант проиграла Остович в финале турнира на кулаках Bare Knuckle FC 19

В ночь на 24 июля (мск) в Тампе (США) прошел турнир на голых кулаках Bare Knuckle FC 19. В главном бою вечера сошлись американки Рэйчел Остович и Пейдж Ванзант. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Остович единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 49-46.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Bare Knuckle FC.

Таким образом, Остович в дебютном бою в BKFC смогла взять реванш за поражение на UFC Fight Night 143. Тогда Ванзант во втором раунде победила сабмишном. Для Ванзант это уже второе подряд поражение в BKFC.

Ванзант выступала в ММА с 2012 по 2020 год. Кроме того, с 2014 по 2020 год она дралась в UFC. После ухода из UFC Пейдж подписала контракт с организацией Bare Knuckle FC. В дебютном поединке Ванзант уступила Бритэн Харт, теперь она постарается закрыть поражение в поединке с Остович.