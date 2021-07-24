Александр Емельяненко начал спарринги с «ярким нокаутером»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост, где сообщил о начале спаррингов с «ярким нокаутером», Даудом «Стханским» Кельбихановым.



«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Начался этап спаррингов, ко мне на тренировки приехал яркий нокаутер, Дауд «Стхански», — мне интересно работать с молодыми бойцами, они голодны до знаний и больших побед!» — написал Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.