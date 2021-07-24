Фото Рэйчел Остович после дебютного боя на турнире на голых кулаках Bare Knuckle FC 19

В ночь на 24 июля (мск) в Тампе (США) прошёл турнир на голых кулаках Bare Knuckle FC 19. В главном бою вечера сошлись американки Рэйчел Остович и Пейдж Ванзант. Победу в противостоянии, продлившемся все пять раундов, праздновала Остович, для которой это был дебют в BKFC.
Фото Рэйчел, сделанные сразу после боя:
Фото: https://www.instagram.com/rachaelostovich/
Фото: https://www.instagram.com/rachaelostovich/
Остович сумела взять реванш за поражение на UFC Fight Night 143. Тогда Ванзант во втором раунде победила сабмишеном. Для Ванзант это уже второе подряд поражение в BKFC.
Пейдж выступала в ММА с 2012 по 2020 год. Кроме того, с 2014 по 2020 год она дралась в UFC. После ухода из UFC Пейдж подписала контракт с организацией Bare Knuckle FC. В дебютном поединке Ванзант уступила Бритэн Харт, теперь она постарается закрыть поражение в поединке с Остович.
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