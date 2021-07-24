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Нурмагомедов признался в любви к тренеру Мендесу и отцу

Нурмагомедов признался в любви к тренеру Мендесу и отцу
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «инстаграме».

Хабиб опубликовал фотографии своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова и тренера Хавьера Мендеса, сопроводив их эмодзи с сердечками.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.

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