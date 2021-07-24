Источник: Флойд Мейвезер расстался со своей невестой

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер расстался со своей невестой, стриптизёршей Анной Монро, сообщает The Sun. По информации источника, причиной расставания стало то, что Мейвезер проводил время со своей бывшей девушкой Галлиен Набилой в Нью-Йорке.



«Анна крайне подавлена, потому что считала, что они с Флойдом скоро поженятся и будут вместе воспитывать ребёнка. Она считает, что дала боксёру всё. Монро собиралась обратиться к организатору свадеб, но увидела фотографии и была в шоке. Она сказала друзьям, что между ними с Мейвезером всё кончено», — цитирует близкий к ситуации источник The Sun.



Об отношениях боксёра и Анны Монро стало известно в январе 2021 года. Вскоре Мейвезер сделал своей возлюбленной предложение.