Лобов проиграл Беринчику в поединке на голых кулаках

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов проиграл украинскому боксёру-профессионалу Денису Беринчику в поединке на голых кулаках. Поединок проходил в рамках турнира по кулачным боям в Киеве. Бой был остановлен в четвёртом раунде углом Артёма Лобова.
Первый раунд прошёл в равных условиях, однако уже во втором отрезке Беринчик перехватил инициативу. В третьем и четвёртом раунде Беринчик отправлял Лобова в нокдаун, а перед пятым и последним раундом Артём отказался от продолжения борьбы.
Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Беринчику.
Для Беринчика этот кулачный бой стал первым в карьере. Лобов ранее провёл в смешанных единоборствах 30 боёв, одержав 13 побед и 15 раз потерпев поражения. Один бой завершился вничью, ещё один — был признан несостоявшимся.
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