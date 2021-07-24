Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лобов проиграл Беринчику в поединке на голых кулаках

Лобов проиграл Беринчику в поединке на голых кулаках
Комментарии

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов проиграл украинскому боксёру-профессионалу Денису Беринчику в поединке на голых кулаках. Поединок проходил в рамках турнира по кулачным боям в Киеве. Бой был остановлен в четвёртом раунде углом Артёма Лобова.

Первый раунд прошёл в равных условиях, однако уже во втором отрезке Беринчик перехватил инициативу. В третьем и четвёртом раунде Беринчик отправлял Лобова в нокдаун, а перед пятым и последним раундом Артём отказался от продолжения борьбы.

Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Беринчику.

Для Беринчика этот кулачный бой стал первым в карьере. Лобов ранее провёл в смешанных единоборствах 30 боёв, одержав 13 побед и 15 раз потерпев поражения. Один бой завершился вничью, ещё один — был признан несостоявшимся.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021