Имавов обрушил град ударов на Хейниша и одержал победу на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. В рамках турнира француз Нассурдин Имавов встретился с представителем США с Яном Хейнешем.

Победу в бою в техническим нокаутом одержал Имавов.

Главным событием вечера станет бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена.

Напомним, поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.

Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.

На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.