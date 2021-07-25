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Пэйва победил Филлипса в соглавном бою UFC Fight Night

Пэйва победил Филлипса в соглавном бою UFC Fight Night
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В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. В соглавном бою представитель Бразилии Раулиан Пэйва встретился с американцем Кайлером Филлипсом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца раздельным решением судей.

Главным событием вечера станет бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена.

Напомним, поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.

Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.

На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 27), Лас-Вегас, США
Кайлер Филлипс - Раулиан Пэйва (W)
25 июля 2021, воскресенье. 03:45 МСК
Раулиан Пэйва
Окончено
MD
Кайлер Филлипс
Комментарии
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