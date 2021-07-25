Диллашоу победил Сэндхагена в главном бою турнира UFC

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. Главным событием вечера стал бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Диллашоу раздельным решением судей. Он одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 4 поражения. У Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.

Диллашоу провёл первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.