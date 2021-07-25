Ванзант показала состояние своих рук после боя на голых кулаках

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала, как выглядят её кисти после поединка на голых кулаках. Соответствующее фото она разместила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме». На снимке хорошо видно, что в ходе поединка кисти Ванзант заметно пострадали, после схватки они опухли.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июля Пейдж Ванзант встретилась с другой экс-представительницей UFC Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Британи Хёрд.

До перехода в Bare Knuckle FC Ванзант долгое время выступала в лиге UFC.