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Фанаты высмеяли боксёра за выход на ринг в несуразном шлеме

Фанаты высмеяли боксёра за выход на ринг в несуразном шлеме
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В ночь с 24 на 25 июля в Лондоне прошёл турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились британец Джо Джойс и француз камерунского происхождения, экс-претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам.

Джойс выходил на ринг в очень необычном и несуразном шлеме трапециевидной формы. Похоже, что он был полностью сделан из металла.

Фото доступно на странице BTsportboxing в «Инстаграме».

Фанаты не оценили такой наряд Джо и посмеялись над головным убором в комментариях.

«Настоящий шлем», — написал один из болельщиков, прибавив к этому смеющийся до слёз эмодзи.
«Серьёзно?» — написал другой пользователь.
«Это плохой костюм», — добавил ещё один фанат.
«Креативно», — с иронией написал любитель бокса.

Напомним, что Джойсу в бою с Такамом удалось одержать победу техническим нокаутом.

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