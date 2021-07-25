Фанаты высмеяли боксёра за выход на ринг в несуразном шлеме

В ночь с 24 на 25 июля в Лондоне прошёл турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились британец Джо Джойс и француз камерунского происхождения, экс-претендент на титул чемпиона мира Карлос Такам.

Джойс выходил на ринг в очень необычном и несуразном шлеме трапециевидной формы. Похоже, что он был полностью сделан из металла.

Фото доступно на странице BTsportboxing в «Инстаграме».

Фанаты не оценили такой наряд Джо и посмеялись над головным убором в комментариях.

«Настоящий шлем», — написал один из болельщиков, прибавив к этому смеющийся до слёз эмодзи.

«Серьёзно?» — написал другой пользователь.

«Это плохой костюм», — добавил ещё один фанат.

«Креативно», — с иронией написал любитель бокса.

Напомним, что Джойсу в бою с Такамом удалось одержать победу техническим нокаутом.