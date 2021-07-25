Друг Макгрегора: мнение Хабиба ничего не значит

Друг Конора Макгрегора, боец смешанных единоборств Диллон Дэнис в очередной раз отметился едким комментарием в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Дэнис отреагировал на комментарий Хабиба относительно Кори Сэндхегена. Россиянин отдал должное американцу за хороший поединок с Ти Джеем Диллашоу. Но Дэнис прокомментировал это заявление Нурмагомедова достаточно своеобразно.

«Мнение Хабиба ничего не значит», — написал Дэнис

Напомним, именно Диллон Дэнис спровоцировал Хабиба Нурмагомедова на прыжок из клетки после схватки с Конором Макгрегором. Дэнис в ходе того боя постоянно оскорблял россиянина, что и привело к его острой реакции. Отметим, что невзирая на всю активность в социальных сетях, Диллон не появлялся в клетке с июня 2019 года.