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Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Яна, заявившего, что дивизион принадлежит ему

Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Яна, заявившего, что дивизион принадлежит ему
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в своём «твиттере» отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Ранее Ян прокомментировал победу экс-чемпиона лиги Ти Джея Диллашоу в бою с американцем Кори Сэндхагеном, заявив, что дивизион принадлежит теперь ему.

«Дивизион», — написал Умар, добавив раздумывающий смайл.

Фото: https://twitter.com/UmarNmgdv

Напомним, ранним утром, 25 июля, по московскому времени бой с участием Диллашоу возглавил турнир UFC Вегас 32. Американец раздельным решением победил второй номер рейтинга Кори Сэндхагена. Это был первый поединок Ти Джея с января 2019 года. Экс-чемпион лиги в легчайшем весе отбывал длительную дисквалификацию за применение запрещённого препарата.

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