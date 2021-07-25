Пётр Ян отреагировал на слова Стерлинга, заявившего о намерении его уничтожить

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян в своём "твиттере" отреагировал на высказывание действующего чемпиона организации в легчайшей весовой категории Алджэмейна Стерлинга, заявившего о намерении уничтожить Яна во время их предстоящего боя. Поединок состоится 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.



«Я уничтожу этого парня и избавлюсь от него», — писал ранее Стерлинг.



Ян ответил на эти слова смеющимися смайликами.

Фото: https://twitter.com/PetrYanUFC

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.