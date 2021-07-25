Российский боец Корешков проведёт следующий бой в США через три недели

Российский боец ММА Андрей Корешков вылетел в США, где в ближайшие время проведёт следующий бой. О планах спортсмена сообщил известный российский боец, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.
«Срочные новости! Андрею Корешкову назначили бой через три недели, Андрей летит в Америку сегодня, я через неделю, а все подробности сообщим после официального анонса!
Проводили Андрея Корешкова в Америку! Совсем скоро, в августе, Спартанец проведёт свой следующий бой», — написал Шлеменко в своём «инстаграме».
30-летний Корешков за карьеру провёл 34 поединка. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения.
Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова.
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