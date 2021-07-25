«Битва Супермам». В турнире по боксу могут сразиться две многодетные матери

Британка Чарли-Шин Дэвисон и индианка Мери Ком Нмангте сегодня, 25 июля, успешно преодолели 1/16 финала Олимпийского турнира по боксу в категории до 51 кг. Таким образом, они стали на шаг ближе к битве друг с другом.
Возможный бой между Дэвисон и Нмангте примечателен тем, что обе женщины — многодетные мамы. У 27-летней британки три ребёнка, а у 38-летней индианки — четыре.
«Мы уже обсуждали нашу возможную встречу ранее. Это был бы потрясающий бой — «Битва Супермам». Очень интересно. Знаю её бэкграунд, она потрясающая спортсменка, которая преуспела в спорте. Именно она первой добилась высот как мама, поэтому можно сказать, что я иду по её следам», — сказала Дэвисон.
Поединки следующего раунда, 1/8 финала, в весовой категории до 51 кг состоятся 29 июля.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 25 июля 2021
-
23:07
-
21:44
-
21:43
-
19:54
-
18:59
-
17:56
-
16:28
-
15:44
-
15:36
-
14:26
-
14:06
-
13:12
-
12:50
-
12:49
-
12:32
-
12:11
-
11:59
-
11:30
-
11:24
-
10:57
-
10:16
-
09:47
-
09:36
-
09:28
-
07:36
-
07:33
-
05:15
-
04:16
-
03:04
-
02:13
-
01:42
-
01:02
-
00:45
- 24 июля 2021
-
23:15
-
23:00