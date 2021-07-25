«Битва Супермам». В турнире по боксу могут сразиться две многодетные матери

Британка Чарли-Шин Дэвисон и индианка Мери Ком Нмангте сегодня, 25 июля, успешно преодолели 1/16 финала Олимпийского турнира по боксу в категории до 51 кг. Таким образом, они стали на шаг ближе к битве друг с другом.



Возможный бой между Дэвисон и Нмангте примечателен тем, что обе женщины — многодетные мамы. У 27-летней британки три ребёнка, а у 38-летней индианки — четыре.



«Мы уже обсуждали нашу возможную встречу ранее. Это был бы потрясающий бой — «Битва Супермам». Очень интересно. Знаю её бэкграунд, она потрясающая спортсменка, которая преуспела в спорте. Именно она первой добилась высот как мама, поэтому можно сказать, что я иду по её следам», — сказала Дэвисон.

Поединки следующего раунда, 1/8 финала, в весовой категории до 51 кг состоятся 29 июля.

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