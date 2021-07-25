Джейк Пол: ведём переговоры с командой Макгрегора о бое

YouTube-блогер Джейк Пол, занимающийся боксёрскими поединками, рассказал о переговорах с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ранее Макгрегор потерпел поражение в поединке с американцем Дастином Порье. Во время первого раунда ирландец сломал ногу.

«Я думаю, что это произойдёт. Денежный бой с Макгрегором реален. Нет более серьёзного и интересного бойца, чем я, который бы сейчас вызывал Макгрегора. Наша команда находится в контакте с его представителями, идут переговоры.

Сперва люди думали, что я шучу, когда говорил, что хочу подраться с ним. Но теперь всё реально. Всё стало реальнее, чем когда-либо было. Если мы проведём бой, я его нокаутирую.

Думаю, что Тайрон Вудли — более сложный оппонент, чем Макгрегор. На Конора слишком сильно влияет слава и деньги. Он потерял свой бойцовский голод, мотивацию. К тому же, он меньше Вудли», — сказал Пол на YouTube-канале The Herd.