Ванзант ответила критикам после поражения в поединке с Остович

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она ответила пользователям, которые раскритиковали её после поражения в поединке на голых кулаках с Рэйчел Остович.
«Знаете что, сволочи??!!! Я по-прежнему улыбаюсь! Моя история полна падений, препятствий и объездных путей. Но в ней также много крутых камбэков. В моей душе мир, который спасает мою жизнь. Я обещаю, что выдержу эту боль, продолжу идти за мечтой. 99% людей на Земле не осмелились бы пойти на то, на что пошла я. И эта история будет даже лучше, чем моя первая.
Почитайте книгу обо мне, чтобы понять настоящую боль. А это лишь одна из плохих глав. И говорю всем, у кого сейчас проблемы, боль вы чувствуете только некоторое время. Да, сейчас всё может казаться мрачным, но тьма уйдёт лишь при появлении света! Поэтому не переставайте сиять», — написала Ванзант.
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