Стал известен возможный соперник экс-чемпиона Bellator Корешкова

Бывший чемпион Bellator, российский боец Андрей Корешков проведёт следующий бой 13 августа, сообщает MMA Junkie. По данным источника, Корешков вернётся в октагон на турнире Bellator 264. Его соперником будет Сабах Хомаси. Турнир пройдёт в Коннектикуте (США).
Ожидается, что мейн-кард турнира возглавит титульный бой Гегарда Мусаси и Джона Солтера.
Хомаси за карьеру провёл 24 поединка, у него 15 побед и девять поражений. Корешков в 27 боях одержал 23 победы при четырёх поражениях.
Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова.
Ранее экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко сообщил, что он проводил Корешкова в США, где тот проведёт очередной поединок.
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