Рамзан Кадыров подарил блогеру Хасбику «Мерседес»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал подарок дагестанскому YouTube-блогеру Хасбулле Магомедову, который известен под псевдонимом Хасбик. Лидер Чечни подарил блогеру автомобиль «Мерседес», об этом сообщил сам Хасбик.

«+1 в гараж gle5.3», — написал Хасбик, выложив фото с Кадыровым в «сториз» в «Инстаграме». Вскоре блогер спросил, где можно покрыть автомобиль плёнкой.

В свою очередь, Кадыров опубликовал видео, на котором он вместе с Хасбиком звонит чеченскому блогеру Асхабу Тамаеву, у которого возник конфликт с дагестанцем. Кадыров во время беседы говорит, чтобы Тамаев «не обижал нашего брата».

18-летний Магомедов обрёл популярность в социальных сетях. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг.

Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА.