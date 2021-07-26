Дос Аньос ответил Махачеву, который пообещал его «размазать»

Бразильский боец ММА Рафаэль дос Аньос ответил на недавний выпад россиянина Ислама Махачева. Ранее Махачев назвал дос Аньоса «дедушкой» и заявил, что «размажет его».

Дос Аньос ответил на это весьма странной фразой.

«Если бы это писал сам Ислам, я бы ответил. Но я знаю, что это не он», — написал дос Аньос в «Твиттере».

Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».