Гарбрандт хочет провести бой с Морено

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт заявил, что хочет провести бой против чемпиона промоушена в наилегчайшем весе Брендона Морено.
«Думаю, в поединке с Морено есть смысл, если он этого захочет. Он вышел на совершенно другой уровень за последние несколько боёв. Он мне нравится как человек, я правда очень рад за него. Он победил Фигейредо, так что я считаю его отличным бойцом.
Думаю, для меня это был бы отличный матч с точки зрения стилистики. Я мог бы подраться в своём естественном весе. Думаю, именно в этой весовой категории я мог бы показать максимум», — приводит слова Гарбрандта BJPenn.
Ранее американский боец смешанных единоборств Роб Фонт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, предложил Коди Гарбрандту спуститься в наилегчайший вес.
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