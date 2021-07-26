У брата Магомедшарипова сменился соперник по дебютному бою в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца MMA Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, выступит на турнире Bellator 263, сообщает MMAJunkie.



Соперником Магомедшарипова-младшего станет американский боец Джонатан Кироз. На его счету семь боёв в ММА, в которых он одержал три победы и четырежды потерпел поражение.



Хасан Магомедшарипов подписал контракт с Bellator ещё в феврале 2021 года. Изначально его соперником в карде Bellator 263 должен был стать таджикистанец Некруз Мирходжаев. О причине отказа Мирходжаева от боя пока не сообщается.



20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом.