У брата Магомедшарипова сменился соперник по дебютному бою в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца MMA Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, выступит на турнире Bellator 263, сообщает MMAJunkie.
Соперником Магомедшарипова-младшего станет американский боец Джонатан Кироз. На его счету семь боёв в ММА, в которых он одержал три победы и четырежды потерпел поражение.
Хасан Магомедшарипов подписал контракт с Bellator ещё в феврале 2021 года. Изначально его соперником в карде Bellator 263 должен был стать таджикистанец Некруз Мирходжаев. О причине отказа Мирходжаева от боя пока не сообщается.
20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом.
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