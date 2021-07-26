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У брата Магомедшарипова сменился соперник по дебютному бою в Bellator

У брата Магомедшарипова сменился соперник по дебютному бою в Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца MMA Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, выступит на турнире Bellator 263, сообщает MMAJunkie.

Соперником Магомедшарипова-младшего станет американский боец Джонатан Кироз. На его счету семь боёв в ММА, в которых он одержал три победы и четырежды потерпел поражение.

Хасан Магомедшарипов подписал контракт с Bellator ещё в феврале 2021 года. Изначально его соперником в карде Bellator 263 должен был стать таджикистанец Некруз Мирходжаев. О причине отказа Мирходжаева от боя пока не сообщается.

20-летний Магомедшарипов-младший дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2019 года. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Михаила Тарханова техническим нокаутом.

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