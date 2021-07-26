Андрей Корешков прилетел в США
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Российский боец ММА Андрей Корешков сообщил, что он прибыл в США.
«Первый день после прилёта! Начинаю с легких прогулок! Думаю, завтра уже сделаю лёгкую пробежку и зарядку, так как пока не нормализуется сон, сильные нагрузки могут усугубить процесс акклиматизации», — написал Корешков в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Корешков проведёт бой на турнире Bellator 264. Предполагается, что его соперником станет Сабах Хомаси.
30-летний Корешков за карьеру провёл 34 поединка. Он одержал 30 побед и потерпел четыре поражения.
Последний поединок россиянин провёл в промоушене AMC Fight Nights, его соперником был Адриано Родригес. Бой, проходивший в феврале 2021 года, закончился победой Корешкова.
Новость по темеСтал известен возможный соперник экс-чемпиона Bellator Корешкова
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