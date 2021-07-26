Джейк Пол хочет провести бой с Саулем Альваресом

Известный видеоблогер Джейк Пол выразил желание провести бой с чемпионом WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом.
«Канело — самый настоящий киллер в суперсреднем весе, но люди забывают, что мой естественный вес подходит первому тяжёлому дивизиону. У нас большая разница в росте и весе. В последних двух боях у него не было большого вызова, для него это были лёгкие соперники, которые просто падали на канвас.
Мне нужно продолжать идти тем же путём, что и сейчас — получать опыт, драться с более жёсткими соперниками в этом виде спорта и продолжать быть звездой платных трансляций. В конце концов это бизнес. Если Альварес заметит это, захочет заработать, то он подерётся со мной», — приводит слова Джейка Пола BJPenn.
Джейк Пол проведёт следующий бой 28 августа. Его соперником станет Тайрон Вудли.
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