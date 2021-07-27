Бывший тренер Кличко: Усику будет нереально выиграть у Джошуа по очкам

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился ожиданиями от поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.



«По очкам Усику будет тяжело выиграть. Представляете, кто именно будет отдавать эти пояса? По очкам просто нереально будет выиграть. Нужно будет так избить Джошуа, столько насыпать ударов, как будто в мешок, чтобы судьи посчитали Усику победу по очкам.



Я даю Усику 40 процентов, а Джошуа – 60. Я хотел бы, чтобы Александр выиграл, но не могу позволить себе себя обманывать. По моим прогнозам, я дам ему на эту победу 40 процентов. Просто за счёт того, что он, скорее всего, будет много бить», — рассказал Сергей Городничёв в своём YouTube-канале.