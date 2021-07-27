Эррол Спенс: возраст Пакьяо ничего не значит

Чемпион мира WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс поделился ожиданиями от поединка с Мэнни Пакьяо.



«Возраст Пакьяо ничего не значит. Ему скоро исполнится 43 года, но он всегда держит себя в форме, не занимается плохими вещами, которые могли бы его отвлечь.



То, что я вижу — он боксёр 24 часа в сутки семь дней в неделю. Он очень дисциплинирован. Я думаю, что он будет также опасен, как был в бою против Кита Турмана», — приводит слова Спенса BoxingScene.



Поединок Пакьяо и Спенса пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.



Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.