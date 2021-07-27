Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Комментатор UFC Роган ответил на критику за интервью с Макгрегором после перелома ноги

Комментатор UFC Роган ответил на критику за интервью с Макгрегором после перелома ноги
Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган ответил критикам, которые выразили недовольство его работой на турнире UFC 264. В главном поединке вечера встретились ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. Бой был остановлен после первого раунда, Макгрегор сломал ногу. Несмотря на тяжёлую травму бойца, Роган взял у него интервью, когда Конор сидел на настиле, испытывая болевые ощущения. Многие раскритиковали Рогана, посчитав, что брать интервью после такой травмы не стоило.

«Люди говорили мне, зачем ты брал у него интервью? Но он сам позвал меня. Он сказал: «Иди сюда, давай поговорим. Джо, иди сюда». Он попросил меня сесть с ним. Я сам не знал, что делать. Он просто хотел выразить свои эмоции, он тогда был на пределе», — сказал Роган во время очередного подкаста.

Новость по теме
Макгрегор на костылях пришёл на день рождения к сестре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021