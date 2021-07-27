Макгрегор жёстко высказался о словах Нурмагомедова, напомнив тому о смерти отца

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. После победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.

Вероятно, ирландец сделал отсылку к смерти отца и тренера Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался более года назад в результате осложнений после заражения коронавирусом.

Поединок Порье и Макгрегора проходил на турнире UFC 264. Бой был остановлен после первого раунда из-за перелома ноги у Конора. Макгрегор неудачно наступил на ногу и сломал лодыжку. На восстановление у ирландца теперь уйдёт около года.