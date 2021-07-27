Фёдор Емельяненко рассказал о следующем сопернике, с которым проведёт бой в Москве

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко высказался о следующем сопернике. Ожидается, что российский тяжеловес выступит на турнире Bellator, который будет проходить в Москве 23 октября.
«Соперника определяю не я, а Скотт Кокер. Bellator хочет зайти красиво, поэтому там должен быть интересный кард, так что это будет кто-то известный и с историей.
Фабрисио Вердум? Его не было в том списке, который мне Скотт предоставил. Я задавал вопрос, когда Фабрисио делал громкие заявления перед тем, как он ушёл в PFL, но Скотт сказал, что Фабрисио не заключил с нами контракт, поэтому говорить можно что угодно. Сегодня, насколько я понимаю, примерно такая же ситуация», — сказал Емельяненко на YouTube-канале Octagon TV.
Ранее Вердум заявил о готовности провести бой с Емельяненко. Также бразилец отказался назвать россиянина лучшим тяжеловесом в истории.
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