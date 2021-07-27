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Российский боксёр Замковой вышел в четвертьфинал ОИ-2020

Российский боксёр Замковой вышел в четвертьфинал ОИ-2020
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Российский боксёр Андрей Замковой вышел в четвертьфинал турнира в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония). Россиянин в 1/8 финала победил замбийца Стивена Зимбу.

Бой завершился раздельным решением судей. Четверо арбитров присудили победу россиянину, а один — замбийцу.

В четвертьфинале олимпийского турнира соперником Замкового станет грузинский боксёр Эскерхан Мадиев. Бой состоится 30 июля, начало — в 12:50 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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